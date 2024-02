Jannik Sinner, parla il fratello: «Abbiamo visto il trionfo da un container». Chi è e cosa fa

Giovedì 1 Febbraio 2024, 12:06

Jannik Sinner ha vinto il suo primo Grande Slam a Melbourne e suo fratello Mark, che nella vita è un istruttore dei Vigili del Fuoco, durante l'impresa sportiva stava lavorando come responsabile del servizio di sicurezza sanitaria alla Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Cortina d'Ampezzo. Mark e il set decisivo nella partita di Jannik Mark è nato in Russia nel 1998 ed è stato adottato dalla famiglia Sinner a soli nove mesi. Nonostante l'importanza della partita, inizialmente Mark non ha potuto seguire il match, ma alla fine è riuscito a guardare il quinto set, quello decisivo. "All'inizio eravamo in difficoltà, poi ci siamo rifugiati in un container" ha raccontato un suo collega a Repubblica. La famiglia Sinner è molto unita, e Jannik durante la cerimonia di premiazione ha ringraziato pubblicamente i genitori per il loro ruolo nella sua crescita. Mark ha raccontato che il successo non li ha cambiati e che continua a fare ciò che ha sempre fatto. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



