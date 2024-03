Djokovic, allarme dopo la sconfitta con Nardi: «Non sono abituato a zero titoli, gioco un pessimo tennis»

Preoccupazione dopo l'ultima sconfitta per Novak Djokovic, il tennista serbo numero uno nella classifica ATP, che in carriera non è mai stato abituato a non vincere per periodi troppo lunghi. Il campione ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver perso contro Luca Nardi, che ha compiuto una vera e propria impresa a Indian Wells, battendo Nole in tre set. Alcuni segnali di sconforto erano stati già dati dal serbo in occasione della sconfitta con Sinner, lo scorso gennaio, nelle semifinali degli Australian Open.

L'allarme di Djokovic

«Di solito a questo punto dell'anno ho già vinto uno Slam o Dubai: non sono abituati a zero titoli». Nole Djokovic appare decisamente amareggiato per questa fase della sua carriera, che dopo il ko con Nardi a Indian Wells non esita a definire «un ciclo negativo», lanciando un vero e proprio allarme. «Non conoscevo direttamente Nardi, ma avevo visto che gioca un tennis di qualità - ha poi spiegato il serbo - Il problema è che sono io ad aver giocato un tennis pessimo.

La sconfitta con Nardi

Luca Nardi, tennista azzurro numero 123 del mondo, ha scritto un pezzo di storia. Nei sedicesimi di finale di Indian Wells, torneo Atp 1000, ha battuto il numero uno Novak Djokovic, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Una vera e propria impresa, se si pensa che era dal 2008 che il serbo, numero 1 del ranking mondiale, non perdeva contro un giocatore fuori dai top 100.