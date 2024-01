Jannik Sinner, per celebrarlo un gelato e un cocktail: ecco la ricetta del We are Sinners

Il ritorno in Italia, l'incontro con Giorgia Meloni e con Sergio Mattarella. Poi l'attesa per la risposta all'invito di Amadeus per Sanremo. Al netto delle problematiche legate al budget, il campione ha affermato di dover tornare a Montecarlo per gli allenamenti in vista degli Atp di Rotterdam che inizieranno il 12 febbraio.

Dal presepe al cocktail

Intanto a Napoli Sinner ha conquistato un posto nel presepe.

In bella mostra nella bottega del maestro Genny Di Virgilio a San Gregorio Armeno c’è il pastorello Jannik in pantaloncini e maglietta bianca, con tanto di berrettino e racchetta. In Alta Val Pusteria, invece, il gestore dello Jora Mountain Dining ha creato la Coppa Sinner, ovvero una coppa di gelato avvolta nella carta stagnola con tanto di “orecchie”, sormontata da una pallina di vaniglia che vuole rappresentare la pallina da tennis.

Anche il mondo della mixology ha reso omaggio al Campione con il cocktail We Are Sinners creato dal barman Danilo De Rinaldis. Protagonista del drink è il Black Sinner, mixato con gin, lime, sciroppo e zenzero. In particolare, il Black Sinner, ultima creazione del campione internazionale Bruno Vanzan, è un liquore al caffè distribuito in Italia da Anthology by Mavolo, completamente naturale, risultato di una selezione accurata di due pregiate monorigini arabica, l'Etiopico Sidamo e il Colombiano Superiore. I chicchi sono tostati delicatamente e macinati manualmente secondo la tradizione italiana per assicurare un gusto unico e una consistenza impeccabile. Il Black Sinner, proprio come Jannik, è italiano e incarna l'audacia e l'originalità, diventando un simbolo di successo e di eccellenza nel mondo. «Gli ingredienti – spiega De Rinaldis - sono stati selezionati per rappresentare il carattere distintivo del tennista Jannik Sinner e il gusto unico e l'energia del suo trionfo agli Australian Open. Il Black Sinner simboleggia la determinazione e la forza, mentre il gin London dry aggiunge una nota di raffinatezza e freschezza, riflettendo la giovinezza e la vivacità di Jannik. Il lime e lo sciroppo di cocco conferiscono una freschezza tropicale, richiamando la sua giovinezza e il suo spirito vivace. L'aggiunta di zenzero fresco aggiunge un tocco di piccantezza e vitalità al cocktail, che richiama il dinamismo e la grinta di Sinner sul campo».

La ricetta del We are Sinners:

• 30 ml Black Sinner

• 30 ml London dry gin

• 20 ml Lime

• 15 ml Sciroppo di cocco

• 3 pezzi di zenzero fresco

• Top black orange

Inserire nello shaker lime, sciroppo e zenzero, pestare tutto insieme con un pestello.

Aggiungere il Black Sinner e il gin.

Shakerare e versare filtrando nel tumbler alto pieno di ghiaccio.

Chiudere il drink con black orange.