Indian Wells, Arnaldi vince il primo turno in due set: domani affornterà Alcaraz

Matteo Arnaldi ha vinto il primo turno a Indian Wells e ottiene il pass per l'incontro con Carlos Alcaraz. La sfida sembra avere delle dimensioni quasi impossibili per il classe 2001 che affronta lo spagnolo, già qualificato grazie al bye concesso per la posizione in classifica. Attualmente, il tennista di El Palmar è il secondo al mondo e rappresenta l'avversario da battere per Jannik Sinner soprattutto per superarlo in classifica.

Nel primo turno, Matteo Arnaldi ha sconfitto in due set Luca Van Assche, che si è arreso all'italiano per 7(8)-6(6), 7(7)-6(3). Due tie break per i due tennisti che occupano rispettivamente la 40ª e l'86ª posizione della classifica Atp. Ora quando devono giocare Arnaldi e Alcaraz? L'incontro è previsto per domani sera, ma l'orario è ancora da definire così come per l'incontro di Sinner.