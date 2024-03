Sinner, è Kokkinakis il primo avversario agli Indian Wells: battuto al primo turno Giron

Il tabellone dell'Indian Wells comincia a definirsi con l'avversario di Jannik Sinner che è stato deciso nel primo turno. Dallo scontro tra Giron e Kokkinakis è stato quest'ultimo ad avere la meglio e a strappare il pass per il prossimo incontro, dove c'è il tennista azzurro. Numero 99 del ranking Atp, ha battuto lo statunitense n° 48 al mondo in due set, sconfiggendolo 6-3, 7-5. Il ventisettenne australiano conquista così il posto nel prestigioso incotnro con il classe 2001. Giovedì sera scendono in campo gli italiani. Fognini, Cobolli e Sonego sono chiamati in campo alle 20, rispettivamente contro Zapata Miralles, Carballes Baena e Kecmanovic.

Sinner quanto guadagnerebbe Sinner Indian Wells? La vittoria vale circa un milione