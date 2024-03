Sinner quanto guadagnerebbe Sinner Indian Wells? La vittoria vale circa un milione

In questi giorni si sta delineando il tabellone dell'Indian Wells, Master 1000 californiano a cui parteciperà anche Jannik Sinner. In caso di vittoria in finale, l'altoatesino potrebbe mettere le mani su tanti punti validi per la classifica Atp, ma non solo. La vittoria del torneo vale anche un bel po' di soldi, così come il raggiungimento della finale. Il montepremi totale è di circa 8 milioni di euro e il premio finale, che supera di poco il milione, è stato diminuito rispetto allo scorso anno.

Quanto guadagnerebbe Sinner a Indian Wells

Il torneo ha preso una decisione importante dopo lo scorso anno. Sia la manifestazione pronta a partire in questi giorni, sia quella quella di Miami hanno deciso di abbassare il premio della vittoria finale per alzare quello delle fasi iniziali.

La scelta è stata presa per invogliare sempre più tennisti, soprattutto quelli minori, a iscriversi al torneo per cercare di guadagnare qualcosa.

Gli atleti che passano il primo turno guadagnano circa €27.700, mentre chi vince al secondo turno ne guadagna circa €38.700. Per il terzo turno ci sono in palio 54.500 euro. Se Sinner dovesse vincere gli ottavi di finale si assicura circa €93.000, quasi la metà del premio per chi vince i quarti di finale: €170.600. In caso di trionfo anche in semifinale, Jannik metterebbe le mani su 299.700 euro, mentre chi approda in finale si assicura ben €539.500. Infine, se l'altoatesino riuscisse a festeggiare la vittoria finale del torneo allora guadagnerebbe €1.014.601.