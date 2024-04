Quando gioca Sinner, dove vedere e orario del prossimo incontro all'Atp Madrid

Ci è voluto poco per archiviare l'incontro del ssecondo turno dell'Atp di Madrid, in cui Jannik Sinner ha affrontato Lorenzo Sonego. L'altoatesino non ha dato scampo all'amico torinese, sconfitto in due set 6-0, 6-3. Al termine dell'incontro, il classe 2002 si è complimentato proprio con l'avversario: «Siamo grandi amici, ci alleniamo spesso insieme e abbiamo giocato nella Coppa Davis. Ho messo da pate tutto questo però». Una vittoria pesante che porta Jannik al prossimo turno del torneo spagnolo.

