Sinner gioca a calcio col figlio di Nadal: il video a Indian Wells diventa virale

Jannik Sinner si sta preparando per l'inizio di Indian Wells. Tra campi di tennis, allenamenti e preparazione atletica per cercare di mettere le mani sul premio finale, c'è anche tempo anche per dei momenti di relax. Proprio in uno di questi, l'altoatesino è stato ripreso mentre gioca a calcio con Nadal. Non si tratta di Rafa, ma del figlio del campione spagnolo che non ha neanche 2 anni. Il piccolo Nadal si è presentato nella mano della madre, che ha salutato Jannik, per poi puntare subito il pallone e in seguito la porta per segnare un gol sotto gli occhi di Sinner. Il video è diventato subito virale con i fan che hanno sottolineato l'anima gentile dell'italiano.

