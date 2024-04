Sinner, quando gioca contro Kotov? Orario, dove vederla in tv e streaming, quote del terzo turno dell'Atp Madrid

Aggiornamenti in evidenza

Dopo la vittoria all'esordio contro Lorenzo Sonego, prosegue oggi l'avventura di Jannik Sinner all'Atp Madrid. L'altoatesino affronta il russo Pavel Kotov (numero 72 classifica Atp) nella partita valida per il terzo turno del Masters 1000 in Spagna. Fra i due non ci sono precedenti: è infatti la prima volta che Sinner e Kotov si incrociano in carriera.