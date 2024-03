Atp Miami, Alcaraz sconfitto a sorpresa da Dimitrov in 2 set (6-2, 6-4). Sinner ora può diventare n.2 al mondo se vince il torneo

Sorpresa a Miami. Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, è stato eliminato in due set (6-2, 6-4) dal 32enne bulgaro Grigor Dimitrov. Sul cemento della Florida si è vista una delle migliori versioni degli ultimi anni di Dimitrov, capace di non far entrare mai in partita lo spagnolo, che a fine partita ha dovuto ammettere l'inferiorità: «Non sapevo proprio cosa fare». In calo fisico e nervoso, Alcaraz è entrato nel match solo nella seconda metà del secondo set, quando però era troppo tardi. E adesso Sinner ha un'occasione da non farsi sfuggire: vincendo il torneo diventerebbe il numero 2 del ranking mondiale, dietro solo a Novak Djokovic.

Oggi Sinner-Medvedev vale un pezzo di sorpasso

Prima però l'azzurro deve battere il semifinale il russo Daniil Medvedev. Se dovesse superarlo, come successo in finale agli Australian Open, Sinner diventerebbe matematicamente n.2 del mondo. Un sorpasso fallito a Indian Wells ma che si ripropone in Florida. Prima servirà battere il russo, poi uno tra gli altri due semifinalisti (Dimitrov, appunto, e Zverev).