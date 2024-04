Sinner n°1 al mondo nel ranking Atp? Sorpasso a Djokovic possibile al Roland Garros, ma il secondo posto è in pericolo

Vittoria del torneo e secondo posto nel ranking Atp per Jannik Sinner che sconfigge Grigor Dimitrov in finale. I 1000 punti conquistati hanno permessoi all'altoatesino di superare Carlos Alcaraz nel ranking, ma nel Montecarlo Atp deve stare attento proprio al ritorno dello spagnolo che può anche riprendersi il suo posto. Intanto Jannik ha messo gli occhi su Novak Djokovic, con il serbo che prosegue primo in cassifica nonostanet i tanti punti persi per strada. Gli incroci nei prossimi tornei, però, non favoriscono Sinner che deve aspettare per conquistare la corona da miglior tennista del mondo.

Sinner rifiuta la sfida lanciata da Le Iene: «No, no, io con voi...». Cosa è successo a Montecarlo

Dati alla mano: quando Sinner può diventare 1°

Jannik Sinner e Novak Djokovic sono divisi da 1015 punti nel ranking Atp. Un numero non difficile da colmare per il tennista italiano che deve concentrarsi sugli altri tornei, ma nello specifico sul Roland Garros. Prima del torneo francese, infatti, sia l'altoatesino che l'attuale n°1 al mondo hanno partecipato ad altre manifestazioni in cui, però, non hanno brillato. Per questa ragione, i due tennisti non hanno nulla da perdere, ma solo punti da guadagnare da qui ai prossimi mesi. Il serbo, ad esempio, ha conquistato solo 90 punti a Montecarlo, mentre Jannik 400 perdendo in semifinale. Il torneo che può spostare veramente gli equilibri della classifica è il Roland Garros, prima di quello è improbabile assistese a movimenti tra la prima e la seconda posizione.

Lo scorso anno in Francia, Djokovic ha vinto la finale conquistando in totale 2000 punti, tanti da perdere e che permetterebbero a Sinner di farsi avanti nel ranking Atp. L'italiano, infatti, ne ha vinti solo 720 uscendo in semifinale col serbo e in caso di vittoria dovrebbe riuscire a superare il serbo.

Occhio alla terra

Il sorpasso però non è così facile come può sembrare perché i prossimi tornei si tengono sulla terra rossa. Questo terreno non è il preferito di Jannik che ha sempre avuto difficoltà su campi come quello del Roland Garros. Su questo tipo di terreno, infatti, Sinner paga il fisico meno imponente rispetto ai suoi avversari che riescono a scivolare meglio sulla terra, dove non si gioca con i piedi impuntati. Negli ultimi 12 mesi però il gioco dell'altoatesino è migliorato molto in tutti i fondamentali.

Attenzione al ritorno di Alcaraz

Jannik Sinner, prima del Roland Garros, deve stare attento alla rimonta di Carlos Alcaraz che è distante solo 65 punti. Lo scorso anno, lo spagnolo non ha preso parte all'Atp di Montecarlo e questo significa solo un cosa: ogni vittoria che otterrà saranno punti in più in classifica che gli permetteranno di risalire il ranking. Sinner ha 400 punti da perdere, mentre il talento di El Palmar non ha nulla a cui rinunciare. Per questo motivo, Jannik deve cercare di vincere il più possibile e che il classe 2003 venga eliminato il prima possibile.