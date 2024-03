Sinner diventa numero 2 del mondo se... Ecco cosa deve succedere a Miami per il sorpasso su Alcaraz

Jannik Sinner ci riprova. Con l'eliminazione di Alcaraz all'Atp di Miami, il 22enne di San Candido ha infatti una nuova chance per diventare il numero 2 al mondo, scavalcando lo spagnolo e accorciando da Novak Djokovic. Per farlo, dovrà "solamente" vincere in Florida, battendo Medvedev in semifinale e poi il vincente tra Dimitrov e Zverev in finale.

Sinner-Medvedev, orario e dove vedere la semifinale di Miami. Jannik se vince il torneo diventa numero 2 al mondo

Il possibile sorpasso

Continua la sfida a distanza tra Sinner e Alcaraz.

Dopo l'eliminazione dello spagnolo dal Miami Open, l'altoatesino potrebbe infatti riuscire in quel sorpasso che non aveva portato a termine a Indian Wells. Vincendo in semifinale contro Medvedev e poi in finale contro uno tra Dimitrov e Zverev, il 22enne supererebbe lo spagnolo in classifica, diventando numero due al mondo e avvicinandosi sempre di più a Novak Djokovic.

Cosa succede in caso di sconfitta

Qualora Sinner non dovesse vincere, però, nulla cambierebbe per la classifica. L'altoatesino è infatti sicuro di mantenere la terza posizione, in quanto Medvedev - campione in carica e numero 4 al mondo - non potrebbe in ogni caso superarlo.

La classifica

Attualmente fermo a quota 8.645 punti, Alcaraz potrebbe essere quindi superato da Sinner, ora a quota 8.110. Con i 1000 punti che spettano al vincitore, il 22enne arriverebbe a 8.710 punti, finalizzando il tanto atteso sorpasso. La finale, invece, ne assegna solamente 650. Troppo pochi per bastare a Sinner a colmare il gap con lo spagnolo.

1. Novak Djokovic, 9.725 punti

2. Carlos Alcaraz, 8.645 punti

3. Jannik Sinner, 8.110 punti

4. Daniil Medvedev, 7.165 punti

5. Alexander Zverev, 5.415 punti