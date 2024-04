Atp Madrid: Arnaldi crolla al terzo set contro Medvedev, Nadal supera De Minaur

Nella giornata di Madrid anche un altro azzurro saluta il Masters 1000 spagnolo. Matteo Arnaldi crolla al terzo set contro il russo Medvedev (2-6, 6-4, 6-4), dopo aver giocato un'ottima prima parte di partita. Il classe 2001 italiano vince bene il primo set ma poi si arrende alla forza del n°4 del ranking Atp. Di fatto è il secondo azzurro della giornata a salutare 'Atp di Madrid dopo Lorenzo Sonego che in mattinata ha perso il derby azzurro contro Jannik Sinner.

Nadal accede al terzo turno

Torna alla vittoria in un grande match, invece, Rafa Nadal che si prende la rivincita su De Minaur dopo aver perso proprio pochi giorni fa contro l'australiano a Barcellona. Nella sua terra, a Madrid, il mancino spagnolo vince in due set (7-6, 6-3) dando buoni segnali soprattutto dal punto di vista fisico. Così come Medvedev, anche Nadal accede al terzo turno del Madrid Open.

Le sue parole dopo la vittoria: «Ho giocato a un ottimo livello, ma secondo me non è ancora abbastanza. Però sono contento di essere al terzo turno e devo ringraziare questo fantastico pubblico per tutto il calore che mi trasmette.