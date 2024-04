Sinner quando torna numero 2 nel ranking Atp? Cosa deve fare a Montecarlo per superare Alcaraz

Jannik Sinner ha vinto il suo match d'esordio all'Atp Montecarlo. L'italiano ha sconfitto nel primo match del torneo monegasco lo statunitense Sebastian Korda in circa due ore. 6-1, 6-2 per il tennista azzurro che ha archiviato in poco tempo la prima partita dei sedicesimi di finale e ora approda ai quarti di finale. Un passo in avanti importante perché vale punti preziosi per l ranking Atp. In particolare, da questa vittoria ne beneficia soprattutto la posizione nella classifica mondiale di Jannik che nei giorni scorsi ha perso la posizione numero 2.

