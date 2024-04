Madrid Open: Musetti fuori al secondo turno, Darderi si ferma contro Fritz

Giornata piuttosto nera per gli italiani al Madrid Open. Nella giornata di venerdì sia Lorenzo Musetti che Luciano Darderi hanno salutato il Masters 1000 spagnolo. Il primo ha perso in due set contro il brasiliano Wild (4-6, 4-6); l'italo-argentino invece si è fermato contro lo statunitense Fritz (6-7, 4-6).

Musetti e Darderi fuori dal Madrid Open

Musetti arrivava a Madrid con tante aspettative ma non è riuscito a tenere botta al classe 2000 Seyboth Wild che certamente non partiva con i favori del pronostico.

Per di più una sconfitta in due set per l'italiano che adesso dovrà cercare di rifarsi a Roma in occasione degli Internazionali d'Italia al Foro Italico.

Diversa, invece, la partita di Darderi che se l'è giocata contro il n°13 del ranking Atp Taylor Fritz. L'italo-argentino ha gestito molto bene il primo set, perdendo al tie-break dopo aver tenuto i primi due servizi a zero. Nel secondo set ha accusato anche un pò la stanchezza e non è riuscito ad essere efficace nei colpi come ad inizo match. Dopo aver sconfitto il francese Monfils nel primo turno, Darderi si ferma contro l'americano.