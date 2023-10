Alcaraz-Sinner: dove vederla, orario e precedenti della semifinale di Pechino

Jannik Sinner affronterà, mercoledì 3 ottobre, in semifinale a Pechino Carlos Alcaraz, numero due della classifica Atp e prima testa di serie del torneo. In caso di vittoria Jannik scalerebbe la graduatoria come soltanto un italiano aveva fatto prima di lui: vincendo contro Alcaraz infatti Sinner, per ora al settimo posto, si ritroverebbe al quarto eguagliando il record di Panatta, miglior piazzamento all time di un italiano nella classifica Atp.

Orario

Il match tra Sinner e Alcaraz è previsto per le 13.30 a Pechino. Per le 10.30 è invece in programma la prima semifinale tra Zverev e Medvedev.

Dove vederla

Alcaraz-Sinner sarà trasmessa su SuperTennis, canale 64 digitale terrestre e 212 del decoder Sky.

I precedenti

Nei precedenti c'è parità totale tra i due: tre successi a testa. L'ultima vittoria di Sinner risale al Wimbledon del 2022, quando si impose in quattro set, agli ottavi di finale, per 3-1 con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-7, 6-3.