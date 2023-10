Lazio, Vecino: «Vittoria importante per noi. Non siamo ancora al massimo, ma stiamo tornando»

La Lazio vince 3-2 contro l'Atalanta e lo deve ancora a Vecino. L'uruguaiano, subentrato nel secondo tempo, ha segnato il gol vittoria, il secondo di fila dopo il centro al Celtic Park e si è espresso così a Dazn nel post partita: «Siamo contenti. Questa era una partita importante per noi. Abbiamo iniziato bene, poi purtroppo non siamo riusciti a portarla a casa prima al punto di farci pareggiare. Abbiamo preso tre punti importantissimi per tornare nella corsa Champions».

Lazio-Atalanta 3-2, Vecino nel finale regala tre punti a Sarri: inutile la rimonta di Gasperini

Le parole di Vecino dopo la vittoria con l'Atalanta

Una vittoria fondamentale per il centrocampista: «I risultati aiutano. Quando non arrivano i 3 punti si perde fiducia, ma stiamo tornando.

Abbiamo una grande squadra e abbiamo tanti ricambi perché la stagione è lunga e speriamo di continuare cosi».

Poi sulle rotazioni: «Sicuramente ci sono più scelte rispetto allo scorso anno. Prima Sergej era importante per noi, ma ora ci sono più scelte e ognuno di noi entra in campo per dare tutto». Infine sulla buona mezzora iniziale: «Miglior Lazio? La prima mezz’ora si, bellissima partita. Dobbiamo ripeterci per 90 minuti per essere una squadra completa».