Lazio-Atalanta 3-2, Vecino nel finale regala tre punti a Sarri: inutile la rimonta di Gasperini

Alla fine è il solito Vecino a risolvere la situazione per la Lazio. Sarri, espulso da Orsato, lo inserisce nel secondo tempo e l'uruguaiano dopo il gol in Champions League si ripete in campionato chiudendo i conti con l'Atalanta. Decisivo l'assist di Castellanos, protagonista anche nel primo tempo col gol del momentaneo raddoppio dopo l'autorete di De Ketelaere. L'Atalanta non molla e risale fino al 2-2 con Ederson e Kolasinac, ma alla fine è costretta a capitolare (3-2) all'Olimpico contro la Lazio, cosa che non accadeva addirittura dal 15 gennaio 2017. La squadra di Sarri approccia quindi la sosta con le prime due vittorie consecutive della stagione.

Lazio scatenata va subito sul 2-0, ma Ederson accorcia le distanze

Pronti via, Sarri conferma le aspettative di formazione, mentre Gasperini cambia in attacco scegliendo Scamacca assieme e De Ketelaere con Pasalic sulla trequarti. La Lazio inizia molto convinta e al 5’ è già avanti grazie alla deviazione maldestra di De Ketelaere nella propria porta su angolo di Luis Alberto. La squadra di Sarri è in giornata e lo ribadisce al 12’ col primo centro di Castellanos con un’azione magistrale racchiusa in quattro passaggi. Pochi minuti dopo addirittura Casale sfiora il 3-0, così come lo stesso Guendouzi che centra la traversa, a dimostrazione delle grandi difficoltà iniziali dell’Atalanta che si fa vedere per la prima volta con Pasalic al 25’. Da lì il ritmo dei bergamaschi cresce e al 33’ accorciano le distanze con l’incornata di Ederson su cross di Ruggeri. Gli ospiti continuano a premere e ci provano anche col sinistro da fuori di Zappacosta, ma il risultato al termine della prima frazione resta invariato.

Kolasinac ci prova, ma ci pensa ancora Vecino a chiudere i conti

Nel secondo tempo Gasperini inserisce subito Koopmeiners al posto di Pasalic, ma la sua squadra continua a premere e sfiora il pareggio con De Ketelaere prima e col cross pericoloso di Ruggeri. Sarri vede che i suoi non girano, così punta su Vecino e Pedro al posto degli stanchissimi Luis Alberto e Zaccagni, mentre in casa Atalanta tocca a Lookman per Scamacca. La Lazio reagisce a stenti, ma trova il gol proprio con lo spagnolo appena entrato che però viene annullato per fuorigioco. Poco dopo invece gli ospiti pareggiano con Kolasinac, lasciato colpevolmente solo da Marusic su cross di Koopmeiners.

Tra i biancocelesti così arriva il turno di Kamada per dare maggiore spinta con Gasp che invece punta sull’imprevedibilità di Muriel. Lu ultime mosse di Sarri sono Cataldi e Isaksen, quest’ultimo subito protagonista con una punizione insidiosa dopo un’iniziativa personale che comporta il giallo a Ruggeri e il cambio degli esterni per la Dea che però poco dopo incassa il gol di Vecino su grande sponda aerea di Castellanos.

Un sussulto fondamentale che viene gestito in qualche modo nel finale nonostante l'occasione su punizione per Muriel.