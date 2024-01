Coppa Italia, il derby tra Roma e Lazio mercoledì alle 18

Roma e Lazio si affronteranno anche in Coppa Italia, nel match valido per i quarti di finale della competizione. Il match è in programma per mercoledì 10 gennaio alle ore 18 allo stadio Olimpico.

Dalle ore 11 di giovedì 4 gennaio è partita la vendita dei biglietti per il derby della Capitale che sarà il secondo della stagione dopo quello di campionato del 12 novembre, terminato 0-0.

I giallorossi hanno ottenuto il pass per i quarti grazie alla vittoria sulla Cremonese per 2-1. La Lazio, invece, aveva superato 1-0 il Genoa di Gilardino.