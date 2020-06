Civitavecchia, pubblicato il bando per la gestione decennale della Ficoncella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato pubblicato mercoledì dal Comune il bando per la riqualificazione e la gestione decennale (2020-2030) dei Bagni della Ficoncella. L'atto, curato dall'ufficio urbanistica guidato dal neo assessore Leonardo Roscioni, è stato messo a punto a tempo di record, entro il 30 giugno come aveva chiesto l'Anac (Autorità anticorruzione), che dopo l'esposto presentato dal Codacons aveva evidenziato le troppe proroghe agli attuali gestori.Il bando, come detto, comprende la iniziale riqualificazione del sito e la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia, la pulizia e lo sfruttamento della struttura nel prossimo decennio attraverso una convenzione con il Comune.Nel bando del Pincio, è prevista la realizzazione di nuovi e più moderne strutture (box biglietteria, chiosco bar, spogliatoi, bagni e servizi igienici comprensivi di docce). Sarà consentita al nuovo gestore anche la possibilità di organizzare manifestazioni e spettacoli. Dal primo giugno al 15 settembre, infatti, oltre all'apertura diurna dalle 7 alle 20, sarà permessa quella dalle 20 alle 2 del mattino. Le tariffe di ingresso saranno differenziate tra residenti e non residenti (disciplina già in vigore attualmente).Gli operatori economici interessati alla gestione della Ficoncella, naturalmente in possesso con i requisiti richiesti, dovranno far pervenire la loro documentazione entro le ore 12 del 4 settembre 2020. Oltre all'offerta economica, ai fini dell'aggiudicazione verrà valutata anche l'offerta tecnica, che dovrà contenere la proposta di gestione dei servizi e un progetto di valorizzazione del sito che tenga conto della natura termale dello stesso.