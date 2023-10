Sassuolo-Lazio 0-2, Sarri vola al sesto posto: al Mapei decidono Felipe Anderson e Luis Alberto

Sarri chiedeva una conferma alla sua squadra e quest'ultima è arrivata. La Lazio domina e vince contro il Sassuolo grazie al primo gol stagionale di Felipe Anderson e la terza gemma di Luis Alberto, la 50esima in biancoceleste. Può sorridere dalla tribuna il Comandante, che considerando anche la Champions League ottiene così la terza vittoria di fila e il secondo clean sheet dopo quello col Torino. Quarto ko consecutivo per i neroverdi invece contro Mau, autori di una partita ampiamente sottotono rispetto a quelle viste invece con Inter e Juventus. Per Dionisi pesano alcune scelte a sorpresa, su tutte Tressoldi e Pedersen. Tutte azzeccate invece quelle di Sarri e confermato anche lo score dell'amuleto Martusciello, alla terza vittoria (e due pareggi) in 5 panchine.

Torino-Inter 0-3, Inzaghi torna in testa alla classifica: decisivi Thuram, Lautaro Martinez e il rigore di Calhanoglu

Lazio dominante nel primo tempo: in gol Felipe Anderson e Luis Alberto

Sarri sorprende tutti puntando su Pedro anziché su Zaccagni, ma anche su Lazzari e Patric rispetto a Hysaj e Casale. Dionisi invece dà fiducia a Castillejo sulla trequarti lasciando in panchina Bajrami e dà fiducia a Tressoldi e Pedersen in difesa rispetto a Erlic e Viña. La Lazio parte molto forte e soprattutto sulla fascia destra con Felipe Anderson mette in grande difficoltà il Sassuolo che già dopo 10 minuti rischia due volte di subire gol con Luis Alberto e Guendouzi. I padroni di casa non riescono a reagire e al 18’ serve il miglior Consigli (e la traversa) a salvare prima su Felipe Anderson e poi su Romagnoli, ma può poco al 28’ proprio sul brasiliano dopo l’ennesimo errore di Tressoldi in fase di impostazione. I biancocelesti hanno tutt’altro passo e al 35’ raddoppiano con Luis Alberto, stavolta dopo un intervento maldestro di Boloca. È l’ultima emozione di un primo tempo dominato della Lazio e con un Sassuolo decisamente sottotono.

La Lazio controlla il vantaggio e non rischia: terzo 2-0 di fila agli emiliani

A inizio ripresa Dionisi cerca una scossa e toglie Tressoldi, Pedersen e Racic inserendo Erlic, Viña e Thorstvedt. I neroverdi sembrano avere un altro piglio, così Sarri dalla tribuna ordina l’ingresso dial posto degli ammoniti Rovella e Pedro e il centrocampista romano sfiora subito il gol colpendo un palo dal limite. Dall’altra parte invece è Laurienté a rendersi pericoloso, ma non basta. Dionisi lancia ancheper aumentare il peso offensivo, mentre la Lazio cambia Guendouzi cone tira un sospiro di sollievo per un rosso poi annullato aper un presunto mani fuori area, col portiere che in seguito va a rincuorare l’assistente. Tra le file biancocelesti tocca anche aal posto di Castellanos eche come al suo solito non prende benissimo il cambio. Intantoscalda i guantoni di Provedel, ma nell'area neroverdespreca il colpo del 3-0 su ennesimo spunto di Felipe Anderson. Nel finale c'è spazio anche per, ma è di nuovo Consigli a salvare i suoi sul rischio autogol sempre di Thorstvedt.Terzo 2-0 di fila per la Lazio contro gli emiliani.