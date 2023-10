Torino-Inter 0-3, Inzaghi torna in testa alla classifica: decisivi Thuram, Lautaro Martinez e il rigore di Calhanoglu

L’Inter cambia marcia nel secondo tempo, abbatte il Torino 3-0 e firma il sorpasso al Milan in vetta alla classifica. Una vittoria firmata Thuram, Lautaro Martinez - bravi a capitalizzare le prime vere occasioni della serata nerazzurra - e Calhanoglu, mentre i granata rimangono in partita fino all’intervallo e poi crollano nella ripresa. Complice la perdita di Schuurs che rimarrà fuori parecchio per un bruttissimo infortunio al ginocchio sinistro, aggravando ulteriormente l’emergenza difensiva per Juric. Ritmi bassi in avvio di partita, l’Inter non affonda mentre il Toro sfiora il vantaggio con Seck e poi Pellegri.

Tonali, il sostegno dei tifosi del Newcastle: cori e applausi al suo ingresso in campo

Dopo l’intervallo il ko di Schuurs complica i piani dei granata, mentre Inzaghi prova vincerla con i cambi dalla panchina.

E pesca l’assist del subentrato Dumfries per Thuram (prima rete in trasferta) che firma l’1-0 con un destro preciso quasi dal dischetto. Il Toro non reagisce mentre i nerazzurri capiscono che è il momento di chiudere la partita, e Lautaro trova il gol della tranquillità, sfruttando al meglio una sponda di Acerbi con una conclusione sporca ma efficacissima. La risposta del Toro è tutta in un tentativo disperato di Sazanov, che provo a riscattare una prova disastrosa.

Ma i granata non ci sono più e l'Inter trova anche il terzo gol, su calcio di rigore provocato da Ilic su Mkhitaryan in area, Calhanoglu non sbaglia dal dischetto. La situazione in classifica si fa piuttosto delicata per un Torino che non vince da 6 gare, mentre l'Inter si conferma un rullo compressore in trasferta, Lancia un segnale al campionato e mette pressione al Milan in vista del big match di San Siro contro la Juventus