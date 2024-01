Lazio, Luis Alberto fa un passo verso il derby. Isaksen e Zaccagni in forte dubbio

Neanche il tempo di godersi la bella vittoria di Udine che la Lazio si è tuffata nel prossimo impegno, non proprio uno qualunque. Dopodomani alle 18 infatti andrà in scena il secondo derby stagionale, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Un faccia a faccia nel quale la squadra di Sarri si giocherà tanto, a prescindere dalla competizioni come ricordato dal tecnico stesso in conferenza stampa dal Bluenergy Stadium: «Il derby è sempre un’eliminazione diretta. La formula della coppa non mi piace. Non ci interessa nemmeno il passaggio del turno, ma solo il derby per la nostra gente».

Lazio, si rivede Luis Alberto in gruppo. Isaksen e Zaccagni in forte dubbio

L'allenatore stamattina ha subito ritrovato i suoi calciatori a Formello. Lavoro diviso tra i titolari (più Vecino) e le riserve (più Kamada): scarico per i primi, seduta normale per i secondi. La vera notizia però è che tra questi ultimi c'era anche Luis Alberto. Dopo il via libera degli esami all'adduttore, lo spagnolo ha svolto un lavoro parziale in gruppo e ora punta davvero una convocazione per la stracittadina di coppa. Diverso il discorso per Immobile, che al massimo andrà in panchina in maniera simbolica. Ci sono infine forti dubbi che Isaksen e Zaccagni ce la faranno dopo i fastidi rispettivamente al ginocchio e alla caviglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarri incrocia le dita, ma sta ragionando anche su una Lazio senza entrambi. Nella doppia seduta di rifinitura prevista domani ci saranno ulteriori novità.