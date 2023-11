Lazio, esami per gli infortunati: Zaccagni punta Salerno, Vecino verso il forfait

Si riparte. Dopo due giorni di riposo la Lazio si ritroverà oggi pomeriggio a Formello nella settimana che porterà alla sfida con la Salernitana. Il pareggio nel derby ha permesso ai biancocelesti comunque di avvicinarsi di un punto al quarto posto, ma nelle restanti sette partite in programma per chiudere il girone di andata sarà opportuno accelerare per ridurre ulteriormente il gap. Sarri chiederà proprio questo alla sua squadra in attesa di avere novità dai giocatori rimasti fermi per infortunio la scorsa settimana.

Esami per Zaccagni e gli altri infortunati

Nella giornata odierna infatti ci saranno sicuramente sviluppi per i tre calciatori che non sono mai stati in gruppo da martedì scorso. Si tratta in primis di Marusic, che non dovrebbe avere grandi problematiche alla caviglia destra e presto tornerà a disposizione. Poi di Zaccagni, alle prese con una distorsione al ginocchio destro e che oggi capirà se ce la farà per Salerno o meno. Infine toccherà a Vecino, alle prese con una fastidiosa lesione al gluteo destro che salvo sorprese non gli permetterà di esserci all'Arechi.

Sarri spera quindi di ritrovare almeno due titolari per cercare la terza vittoria di fila a Salerno su altrettante partite della sua gestione nella Capitale.

Da Kamada a Hysaj: le ultime sui Nazionali

A proposito di valutazioni, toccherà anche a Kamada capire le condizioni della propria schiena dopo aver lasciato anticipatamente il ritiro del Giappone nei giorni scorsi. Provedel e Lazzari si rivedranno a Formello entro mercoledì visto che l'Italia giocherà stasera a Leverkusen contro l'Ucraina alla ricerca del pass per gli Europei. Pass che l'Albania di Hysaj ha già ottenuto venerdì scorso contro la Moldavia, per questo il terzino biancoceleste potrebbe anche rifiatare stasera contro le Far Oer nella festa in casa. Anche lui entro mercoledì sarà a disposizione di Sarri.