Lazio-Feyenoord, le ultimissime di formazione: Kamada e Vecino in pole. Ballottaggio Immobile-Castellanos

A qualche ora dalla sfida di stasera contro il Feyenoord va ancora svelata la veste alla quale sta pensando Sarri per la sua Lazio. Tra ieri e oggi il tecnico ci ha tenuto a tenere sull'attenti i suoi giocatori dando anche un messaggio importante per il futuro in una settimana cruciale per la stagione: «A me non importa delle critiche. Mi stanno dicendo che ci sono un sacco di voci sul fatto che io a fine anno voglio andare via - le sue parole in conferenza stampa - ma ho sempre detto che voglio rimanere a lungo e voglio chiudere qui la carriera. Si va vanti tutti insieme senza cambiare idea. Mi dispiace che le mie parole contino meno delle voci messe in giro così».

Lazio-Feyenoord, le probabili formazioni: out Marusic. Kamada e Vecino in pole, Immobile spera

Lazio-Feyenoord: le probabili scelte di Sarri e Slot

Il tecnico ha cercato di pensare a compattare il gruppo azzerando i chiacchiericci prima di una gara da dentro o fuori a prescindere da quanto detto in conferenza. Proprio per questo motivo Mau sta pensando alla miglior Lazio possibile da schierare. Tra i pali ovviamente ci sarà Provedel. In difesa con Marusic e Casale out si procede verso una linea a quattro con Lazzari, Patric, Romagnoli e Hysaj. A centrocampo sono attesi i cambi maggiori con Kamada e Vecino che scalpitano per tornare dal 1' assieme a Luis Alberto. Davanti infine sarà ballottaggio tra Immobile e Castellanos, con Felipe Anderson e Zaccagni invece favoriti sulle fasce. Slot dal canto suo è pronto a schierare lo stesso undici dell'andata puntando tutto sull'incubo dei biancocelesti: Gimenez.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Casale, Marusic.

Diffidati: -

Squalificati: -

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao. All.: Slot.

Indisponibili: Minteh.

Diffidati: -

Squalificati: -