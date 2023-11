Lazio, Kamada torna al gol col Giappone: «Devo tornare a giocare di più». Gli impegni di Hysaj, Provedel e Lazzari

Mentre si sta per chiudere la prima settimana di allenamento durante la sosta in casa Lazio, Sarri ha ricevuto la prima notizia positiva dalle Nazionali. Kamada infatti è tornato al gol nella vittoria per 5-0 del suo Giappone contro la Birmania nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. Un sinistro dal limite che non ha lasciato scampo al portiere avversario, un po' come successo nel gol-vittoria di Napoli: «Volevo fare un tiro dalla media distanza. Volevo colpire, ma pensavo di non farcela. Se non segno mi sento insoddisfatto. Sono contento di avercela fatta, indipendentemente dall'avversario».

Lazio, Kamada: «Devo tornare ad essere me stesso e giocare col club»

Daichi se la gode eccome la gioia per aver visto di nuovo gonfiarsi la rete e ora attende il suo momento con Sarri: «Ho bisogno di riconquistare la mia posizione nella mia squadra e giocare di più. Il club in cui gioco non è assolutamente una piccola - ha dichiarato a Ultra-soccer - e penso che se mantenessi i miei numeri la situazione cambierebbe anche in Nazionale. Devo tornare a essere me stesso, perché a volte va bene e a volte va male». L'occasione per il numero 6 biancoceleste arriverà già a Salerno nonostante un solo allenamento tattico (giocherà martedì pomeriggio in Arabia Saudita). Senza Luis Alberto all'Arechi Sarri punterà su di lui sperando in un altro gol in cambio.

Lazio, continua la gestione per Luis Alberto mentre Zaccagni torna a correre in palestra

Gli altri nazionali: oggi tocca a Hysaj, Provedel e Lazzari

Intanto oggi toccherà agli altre tre calciatori della Lazio impegnati con le Nazionali. Alle 18 infatti l'Albania di Hysaj avrà il primo match point in casa della Moldavia per staccare il pass per gli Europei. Stasera invece alle 20:45 proprio all'Olimpico toccherà all'Italia contro la Macedonia del Nord. Né Provedel e nemmeno Lazzari sono previsti nell'undici titolare di Spalletti, ma almeno il portiere è atteso in panchina visto il forfait di Vicario.

Diverso il discorso per il terzino che invece dovrebbe andare in tribuna.