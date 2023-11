Lazio, rifinitura anti Salernitana: Vecino in gruppo, ma Romagnoli e Rovella si fermano

Arrivano notizie non proprio ottimali da Formello. La Lazio in mattinata si è ritrovata nel centro sportivo per svolgere la rifinitura in ottica Salernitana. Quello dell'Arechi sarà un crocevia importante per la stagione dei biancocelesti, al momento distanti 4 punti dal quarto posto occupato dal Napoli. La squadra di Sarri (che oggi non parlerà in conferenza stampa) inaugurerà il 13° turno di campionato e di conseguenza sarà chiamata a mettere pressione ai partenopei. Questo continua a chiedere ai suoi calciatori Mau, che intanto rischia di perdere due pezzi importanti del suo 4-3-3.

Lazio, si fermano di nuovo Romagnoli e Rovella

Nella seduta di rifinitura mattutina infatti il Comandante ha dovuto ancora rinunciare a Romagnoli e Rovella. Secondo i piani entrambi avrebbero dovuto tornare in gruppo e così è stato, ma dopo qualche minuto sono rientrati negli spogliatoi. Brutto segno in ottica Salerno, soprattutto per la difesa. Il sostituto naturale dell'ex Monza d'altronde è Cataldi, che comunque aveva già giocato titolare nel derby.

Gila in preallarme. Parte anche Ruggeri della Primavera

Diverso il discorso per la difesa, tornata ai ritmi della passata stagione con quattro clean sheet nelle ultime sei partite, ma ora a rischio emergenza viste le condizioni di Romagnoli.

Finora il numero 13 è stato il vero insostituibile di questa stagione, anche perché è l'unico calciatore di movimento che non ha saltato nemmeno un minuto. Al momento, visto quanto già successo contro Bologna e Milan, il centrale va considerato ancora un papabile titolare, ma Gila, rientrato da poco da un attacco febbrile, è stato già messo in preallarme. Qualora dovesse toccare a lui ci sarebbe una coppia inedita sia per quest'anno (l'ex Real Madrid non si è visto nemmeno un minuto in campo) sia in generale visto che dal 1' ha giocato con Patric solamente in Lazio-Sturm Graz (2-2). Vista la situazione partirà anche il giovane capitano della Primavera, Ruggeri. La buona notizia almeno è che si è rivisto totalmente in gruppo Vecino, ma potrà fare al massimo qualche minuto.