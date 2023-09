Lazio, obiettivo raggiunto: la campagna abbonamenti arriva a quota 30mila. Domani i biglietti per l'Atletico Madrid

Obiettivo raggiunto una volta per tutte. Al momento del lancio della campagna abbonamenti “Essere Laziali” il club si era prefissato quota 30mila come traguardo e dal tardo pomeriggio di ieri le aspirazioni sono diventate realtà. La società infatti suoi propri canali social ha annunciato il raggiungimento delle 30mila tessere acquistate, che vanno così a incrementare un’estate già da record per la gestione Lotito in ottica abbonamenti.

Lazio, campagna abbonamenti record nell’era Lotito

L’attuale campagna abbonamenti infatti rimarrà nella storia perché ha superato il primato dell’era Lotito che resisteva dal primo anno di gestione del presidente biancoceleste, ovvero 28.731 tessere. Un dato che finalmente dopo tanti tentativi è stato battuto raggiungendo pure l’obiettivo 30mila. Si tratta di un traguardo che generato una grande soddisfazione nell'area marketing, che nel frattempo attende un’ultima impennata anche dalle mini tessere Champions.

Mini tessere Champions vicine a quota 20mila

Queste ultime hanno comunque dato delle buone risposte visto che hanno superato quota 18mila e intravedono almeno 20mila come traguardo definitivo. Ci sarà tempo fino a domani alle 23 per poterli acquistare. La campagna abbonamenti dedicata al campionato invece chiuderà i battenti mercoledì alle ore 19, lo stesso giorno in cui verranno messi in vendita i biglietti dedicati alla prima sfida europea contro l’(ore 12) in cui si prevede unmolto caldo con almeno 50mila spettatori.