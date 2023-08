Fc Rieti, al via la campagna abbonamenti 2023/24: «Certe luci non puoi spegnerle». Prezzi popolari

RIETI - Parte ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 del Fc Rieti che da oggi, lunedì 28 agosto, apre la vendita delle tessere ai tifosi e agli sportivi che vorranno sostenere la squadra di Fabrizio Ferazzoli.

Tra passato e futuro

«Certe luci non puoi spegnerle» è il motto coniato per caratterizzare l'intera campagna abbonamenti, un chiaro e inequivocabile richiamo al passato recente e a tutte le vicissitudini societarie che si sono susseguite dal 2018 a oggi, culminate con la cancellazione della matricola storica l'estate scorsa, prima della 'rinascita' targata Marzio Leoncini, che dopo un anno di transizione sotto la denominazione Città di Rieti, ha recuperato sia il logo, che il vecchio nome.

«E proprio perché ‘certe luci non puoi spegnerle - si legge nella nota societaria - per riaccendere la passione e l’interesse della gente, Fc Rieti 1936 ha pensato a una campagna abbonamenti popolare, accessibile a chiunque, rendendo nuovamente gli spalti dello stadio ‘Manlio Scopigno’ un punto di ritrovo domenicale, quella tradizione che è venuta meno nell’ultimo periodo, ma che può e deve recuperare il tempo perduto».

I prezzi

Sono tre le tipologie di abbonamento pensato e proposto alla tifoseria amarantoceleste per la sola tribuna Ovest:

- Intero 50 euro;

- Ridotto 30 euro (Donna, U14, Over 65);

- Socio Sostenitore 200 euro.

Gli abbonamenti Intero e Ridotto troveranno posto nei seggiolini blu (dx e/o sx) ai lati della tribuna stampa, mentre gli abbonamenti Socio sostenitore avranno un posto riservato nella tribuna centrale (seggiolini bianchi).

Per poter ottenere le riduzioni bisognerà attestare, attraverso un documento d’identità in corso di validità, di essere nati entro il 31 dicembre 2009, nel caso della tessera U14 ed entro il 31 dicembre 1958, nel caso della tessera Over 65.

Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti a partire da lunedì 28 agosto c.a. recandosi presso la segreteria dello stadio ‘Manlio Scopigno’ dal lunedì al venerdì con orario 10-12 e 16-18,30 oppure telefonando al numero 3393216834.

Per maggiori informazioni in merito, inviare una mail a asdrieti@gmail.com