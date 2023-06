Lazio, da domani parte la campagna abbonamenti "Essere Laziali": ecco i prezzi e le novità

La lunga attesa è finita. La Lazio lancia definitivamente la campagna abbonamenti per la stagione 2023-24 e lo fa ancora una volta con uno slogan di due parole. Da “Avanti insieme” si passa a “Essere laziali”, un invito alla voglia di compattarsi ancora di più in vista di un’annata importante che vedrà il club biancoceleste tornare a giocare la Champions League (per la quale sono già al vaglio i mini-abbonamenti). Dopo i 26mila abbonati dello scorso anno, stavolta l’obiettivo sarà quello di infrangere il muro delle 30mila tessere ottenendo di conseguenza il record dell’era Lotito. La vendita inizierà domani mattina alle ore 10 e terminerà domenica 13 agosto alle 19.

Calciomercato ultime notizie oggi: Lazio, Pedro rimane. Inter, Dzeko a un passo dal Fenerbahce. Roma, ufficiale il rinnovo di Cristante e occhi su Arda Guler

Le novità della campagna abbonamenti “Essere laziali”

L'abbonamento sarà valido per tutte le gare casalinghe in Serie A più gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il settore Nord, quindi Curva e Distinti, costerà 295 euro. La Maestrelli e il Distinti Sud-Est invece 280, e ai titolari di questa tipologia di abbonamento in occasione della gara di campionato Lazio-Roma sarà garantita una fase di prelazione per l’acquisto di un biglietto in altro settore disponibile al prezzo corrispondente al rateo dell’abbonamento acquistato.

La Tevere sarà divisa in Parterre Laterale (499 euro), Parterre Centrale (615 euro), Laterale (640 euro) e Top (795 euro). Le due Parterre però non saranno disponibili prima di ottobre per lavori di ristrutturazione, quindi i tifosi verranno spostati temporaneamente dal club con un apposito segnaposto. Gli abbonamenti per la Tribuna Monte Mario a partire da questa stagione si divideranno in Laterale (750 euro) e Top (920 euro).

Infine la tessera in Tribuna d’Onore costerà 3900 euro. Sono state confermate le riduzioni Donna, Under 16, Invalidi al 100%, Over 65 e Aquilotto (non valida per le partite con Inter, Juventus, Milan e Roma). Non c’è più invece l’agevolazione Provincia in tribuna.

Le due fasi di vendita

Come specificato, il via libera della campagna “Essere laziali” ci sarà domani, 20 giugno, dalle ore 10. Si tratterà della prima fase che si protrarrà fino al 15 luglio. In questo lasso di tempo potranno essere effettuati i rinnovi con prelazione sul proprio posto, ma anche i nuovi abbonamenti sui posti liberi dello stadio. Dopodiché, nei giorni 17 e 18 luglio i vecchi abbonati che ancora non hanno rinnovato potranno sottoscrivere l’abbonamento sui posti rimasti liberi dalla prelazione.

𝐄𝐒𝐒𝐄𝐑𝐄 𝐋𝐀𝐙𝐈𝐀𝐋𝐈 🎟️

📣 La Campagna Abbonamenti 2023/24 inizierà domani, martedì 20 giugno



➡️ https://t.co/3RM3CNDGp3 pic.twitter.com/I29T4SCtTc — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 19, 2023

La seconda fase, quella della vendita libera, inizierà venerdì 21 luglio e si concluderà domenica 13 agosto. Tutte le tipologie di abbonamento potranno essere sottoscritte solamente in modalità online o nei punti vendita Vivaticket, fatta eccezione per gli abbonamenti invalidi 100% e disabili con accompagnatore che potranno essere acquistati esclusivamente presso i Lazio Style 1900.