Lazio, la campagna abbonamenti termina al terzo posto dell'era Lotito con 26.193 tessere

Termina ufficialmente la campagna abbonamenti della Lazio. La terza apertura di “Avanti insieme” fa registrare un totale di 26.193 tessere. Questo il computo finale per una campagna iniziata con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma che ha ampiamente soddisfatto la società. Nonostante un inizio difficile con diversi contrasti tra i tifosi e Lotito, il club si aspettava di raggiungere almeno 20mila abbonati. Da metà luglio in poi però, soprattutto grazie al mercato c’era la sensazione che si potesse raggiungere un traguardo importante e così è stato.

Lazio, la campagna abbonamenti 22/23 termina con 26.193 tessere

Da ben tredici anni la Lazio non superava i 25mila abbonamenti e “Avanti insieme” ha centrato l’obiettivo. La vendita iniziale, chiusa lo scorso 9 agosto, era arrivata fino a 23.600. La riapertura subito dopo Ferragosto aveva alzato il dato fino a 24.917. L'ultimo lancio, ovvero quello di giovedì terminato oggi alle 12 ha permesso di raggiungere l'obiettivo i 26.193 abbonamenti. Non un dato record, ma che fa senza dubbio sorridere Lotito. Si tratta infatti della terza campagna più prolifica della sua gestione. Meglio è andata solamente il 2009/10 con riapertura a metà anno (27.334) e il 2004/05 (28.731). Numeri importanti certificati da un Olimpico mai sceso sotto le 35mila presenze in Serie A quest'anno.

Lazio, Canigiani: «Soddisfatti del dato, ma stiamo pensando anche ad altre iniziative»

Contento del risultato finale il responsabile del marketing, Marco Canigiani: «Abbiamo raggiunto 26mila abbonamenti - rivela alla radio ufficiale del club - dato che mancava da tempo. Non era scontato ottenere questi numeri e sicuramente ha influito anche la campagna acquisti estiva e gli stadi riaperti al 100% della capienza dopo la pandemia». Non finiscono qui però le novità: «Stiamo poi studiando altre iniziative per avere ancora più tifosi allo stadio, tra queste posso già dire che la Curva Maestrelli verrà aperta per la partita contro lo Spezia. In generale notiamo tanto fermento, testimoniato anche dalle numerose richieste da parte dei nostri tifosi per ogni trasferta. Adesso non vogliamo fermarci». Infine il pensiero sui tanti bambini allo stadio: «Ricordo il progetto che la Lazio porta avanti da 15 anni con la tariffa ridotta 'Aquilotto'. I bambini sono i tifosi del futuro e meritano ogni tipo di iniziativa che possa incentivare la loro presenza».