Alexsandro Ribeiro, chi è il difensore che piace alla Roma: altezza, fidanzata, età e carriera

Alla Roma manca un difensore centrale, a dirlo no sono i tifosi o le voci di corridoio, ma lo stesso José Mourinho che ne chiede uno dall'esate. Per questo motivo lo Speical One ha messo nel mirino Alexsandro Riberio, calciatore del Lille per cui i giallorossi potrebbero offrire un prestito con obbligo di riscatto. Durante la finestra estiva di calciomercato, l'allenatore ha visto arrivare in rosa Diego Llorente ed Evan Ndicka, con il primo che già faceva parte della rosa. L'approdo del secondo sarebbe stato perfetto se non fosse partito Roger Ibanez, diminuendo il numero di centrali disponbiili . L'arrivo di Huijsen a gennaio non è servito per migliorare la situazione, così i giallorossi hanno deciso di muoversi per l'ex Flamengo. Dalla carriera al ruolo, fino alla fidanzata e alle caratteristiche tecniche: ecco chi è Alexsandro.