Lazio-Frosinone, le probabili formazioni: Sarri attende Casale. Kamada e Castellanos in pole

Si avvicina l'ultima partita dell'anno. La Lazio chiuderà il 2023 all'Olimpico domani sera ospitando il Frosinone in un'altra gara da dentro o fuori. Il rendimento altalenante della prima parte di stagione ha fatto sì che ormai ogni turno è fondamentale in vista della corsa al quarto posto, per questo sarà assolutamente vietato sbagliare l'approccio fin dal primo minuto. Sarri non accetterà cali di concentrazione, soprattutto contro un avversario capace di rifilare quattro gol al Napoli e reduce da una sconfitta solo nel finale contro la Juventus.

Lazio, ko muscolare confermato per Luis Alberto. «Lesione di basso/medio grado all'adduttore»

Lazio, Sarri attende solo Casale in gruppo

La rifinitura di oggi pomeriggio sarà l'ultimo focus tattico completo a disposizione di Mau, che rispetto agli ultimi due giorni attende in più solamente Casale. Il centrale è reduce da alcuni problemi gastro-intestinali, ma salvo complicazioni riuscirà a rispondere alla convocazione per domani. Diverso il discorso di Romagnoli. L'ex Milan prosegue il percorso differenziato e il nuovo obiettivo per il rientro l'Udinese. Dai primi segnali che emergono da Formello sarà quasi impossibile recuperare Immobile e Luis Alberto per il possibile derby dei quarti di finale di Coppa Italia.

Entrambi dovranno attendere almeno il Lecce per rivedersi con i compagni dopo le rispettive lesioni.

Probabili formazioni Lazio-Frosinone

Con tre big fuori per infortunio Sarri non dovrebbe pensare a troppe sorprese per la formazione di domani sera. Tra i pali toccherà a solito Provedel. La coppia di centrali favorita resta quella con Patric e Gila, mentre sulle fasce arretrate sarà ballottaggio a tre tra Marusic, Hysaj e Pellegrini (Lazzari è ancora squalificato). A centrocampo sono destinati a un'altra maglia sia Guendouzi che Rovella, mentre il posto di Luis Alberto andrà a Kamada. A Castellanos toccherà quello di Immobile al centro di un tridente completato sulle ali da Felipe Anderson e Zaccagni. Queste le idee di Sarri, a meno di sorprese nelle rifinitura pomeridiana.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

Frosinone (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Berrenchea, Brescianini, Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Fi Francesco.