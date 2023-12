Lazio, ko muscolare confermato per Luis Alberto: «lesione di basso/medio grado all'adduttore»

Mentre la Lazio si stava allenando nel proprio centro sportivo preparando tatticamente la sfida contro il Frosinone è arrivato l'aggiornamento tanto atteso sull'infortunio di Luis Alberto. Lo spagnolo nel primo pomeriggio ha svolto la risonanza all'adduttore sinistro e quest'ultima non ha lasciato scampo confermando quanto ci si aspettasse: lesione di basso/medio grado. Oltre Immobile e Romagnoli quindi ora è certo che Sarri contro il Frosinone non avrà nemmeno il Mago, ma non solo.

Lazio, c'è lesione per Luis Alberto

L'obiettivo è far tornare il numero 10 nel minor tempo possibile, ma difficilmente ci vorranno meno di tre settimane. Al momento quindi si può dire che l'ex Liverpool mette nel mirino la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Questo il comunicato della Lazio sul proprio sito ufficiale: «Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che Luis Alberto è stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato un lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l'Empoli.

Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero».