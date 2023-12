Lazio-Frosinone, arbitra Feliciani: chi è e i precedenti in Serie A

Lazio-Frosinone sarà arbitrata da Ermanno Feliciani. Le due squadre scendono in campo per l'ultimo appuntamento della Serie A del 2023 contro il Frosinone nel fine settimana che precede Capodanno. Prima dell'arrivo del 2024, i bianconcelesti ospitano in casa Di Francesco e i canarini che fuori casa non hanno mai vinto. Per loro solo due pareggi e poi tutte sconfitte lontani dal Benito Stirpe. Sarri ha intenzione di vincere per accorciare ancora sul quarto posto e fare la voce grossa nella corsa al quarto posto, che significa qualificazione in Champions League, distante ad oggi 7 punti.

Lazio, contro il Frosinone senza Romagnoli, Luis Alberto e Immobile. Le idee di Sarri