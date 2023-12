Ansia Vlahovic a tre giorni da Juventus-Roma. Le condizioni di Chiesa e Locatelli

Piccolo allarme per Vlahovic in vista di Juventus-Roma. L'attaccante serbo infatti questa mattina non ha lavorato in campo insieme ai compagni a causa di una botta al piede sinistro, rimediata negli ultimi giorni. Nulla di particolarmente grave, tanto che il suo rientro in gruppo è atteso da domani, ma le sue condizioni andranno monitorate attentamente in vista del big match di sabato. Dovrebbe giocare dal primo minuto in attacco insieme a Chiesa o Yildiz, e proprio il numero 7 ha risolto il problema al tendine rotuleo svolgendo una parte di lavoro col gruppo, così come Locatelli che ha superato la botta rimediata contro il Frosinone. Sicuri assenti lo squalificato Cambiaso, e gli infortunati De Sciglio, Kean e Alex Sandro; a centrocampo rientra Weah a destra dal primo minuto, in difesa confermato il trio Danilo, Bremer, Gatti.

