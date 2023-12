Roma, numeri da record all'Olimpico: 1.956.093 spettatori nel 2023, una media di 61mila tifosi a partita

Stadio Olimpico da record quando gioca la Roma in casa. Strategie di marketing, abbonamenti a prezzi sostenibili e la presenza di José Mlourinho, hanno permesso al club di Friedkin di registrare 1.956.093 presenze totali nell’anno 2023 con una media di oltre 61 mila spettatori a partita. La occupancy rate – il rapporto tra le sedute occupate in relazione alla capienza dello stadio - è stata del 93% che sale al 98%, considerando solo i settori venduti ai tifosi della Roma. Il dato che fa ben sperare per il futuro è quello relativo ai giovani: gli abbonati Under 16 e Under 25, rispetto al 2022/23, hanno registrato rispettivamente un +35% e +12%. Inoltre, la finale di Budapest ha acceso ancora di più la passione: oltre all'enorme sostegno in Ungheria, in 55 mila hanno riempito l'Olimpico vedere la Roma sui maxischermi in finale di Europa League.

Non solo la squadra maschile, ma anche quella femminile ha fatto registrare un boom di presenze. Il 21 marzo, in 39.454 hanno sostenuto le future campionesse d'Italia nell'andata dei quarti di Women's Champions League tra Roma e Barcellona. Al Tre Fontane subito due sold out nelle prime due partite di UWCL con 5000 spettatori e più di 20.000 persone hanno tifato per le giallorosse e le hanno accompagnate alla conquista del primo storico scudetto.