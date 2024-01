Jack Clarke, chi è l'attaccante del Sunderland che piace alla Lazio

Il calciomercato invernale si avvicina alla chiusura (1 febbraio 2024) ma la la Lazio vuole provare un ultimo scatto per regalare un altro rinforzo a Maurizio Sarri. Nelle ultime ore il club biancoceleste sta sondando il terreno per Jack Clarke, classe 2000 del Sunderland.

Lazio, ripresa post Napoli ancora senza Patric e Zaccagni. Mercato: il Sunderland fa muro per Clarke

Ala sinistra ex Tottenham, attualmente milita in Championship (Serie B inglese) e sta mettendo in mostra qualità importanti.

La Lazio ha chiesto informazioni ma al momento il Sunderland non sembra intenzionato ad aprire alla cessione.

Chi è Jack Clarke: carriera e caratteristiche tecniche

Jack Clarke è cresciuto nel settore giovanile del Leeds United, club con cui nel 2019 ha vinto il premio di miglior giovane della stagione. Il Tottenham lo preleva nel luglio dello stesso anno per 10 milioni di sterline. Clarke resta un altro anno in prestito al Leeds e poi colleziona un'esperienza al Queens Park Rangers. Tornato in Premier veste la maglia dello Stoke City prima della cessione nel 2022 al Sunderland (25 gol e 21 assist complessivi). Il Tottenham, però, ha mantenuto il 25% sulla futura rivendita del calciatore che in questa stagione di Championship ha collezionato 13 gol e 3 assist in 29 presenze.

Predilige il ruolo di ala sinistra ma all'occorrenza ha giocato anche come ala destra o come esterno di centrocampo. Giocatore duttile, dotato di buona qualità tecnica e confidenza col gol. Nel tridente di Sarri potrebbe occupare sia la zona di destra che la mattonella di sinistra come vice-Zaccagni.