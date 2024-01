Roma, Angeliño è sbarcato a Fiumicino: arriva in prestito con diritto di riscatto

Angeliño è sbarcato a Roma. Il terzino sinistro chiesto da Daniele De Rossi è arrivato in una manciata di giorni dall’insediamento del nuovo tecnico a Trigoria. Nel pomeriggio si sottoporrà alle visite mediche e domani conoscerà i nuovi compagni della Roma impegnati questa sera contro la Salernitana.

Calciomercato live, news oggi: la Lazio pensa a Jack Clarke, la Roma attende Angelino. Il Milan ci prova per Demiral

È bastato trovare l’accordo con il Lipsia, proprietario del cartellino, e aspettare che i tedeschi trovassero quello con il Galatasaray per interrompere il prestito. Tiago Pinto ha anche ottenuto il diritto di riscatto a 5 milioni, con la possibilità di acquisto qualora i giallorossi dovessero centrare la Champions.

Una freccia in più all’arco del nuovo allenatore da sfruttare sulla sinistra considerando che Zalewski è stato riposizionato nel ruolo di attaccante esterno.

Il percorso di Angeliño

Ventisettenne cresciuto nel Deportivo la Coruna e nell’accademy del Manchester City. Al Lipsia arriva a gennaio 2020 in prestito per un anno e mezzo, i primi sei mesi sono da dimenticare anche a causa del Covid. Comincia a rendere dalla stagione successiva (2020-2021) quando colleziona 37 presenze e 8 gol e nel 2021-2022 le presenze salgono a 45 e viene riscattato per 20 milioni. Poi va in prestito all’Hoffenheim, ma la scorsa estate i tedeschi scelgono di non riscattarlo. E, quindi, parte l’avventura al Galatasary che si interrompe dopo 19 presenze perché alla ventesima sarebbe scattato l’obbligo di riscatto e i turchi non avevano intenzione di acquistarlo a titolo definitivo. Adesso avrà la possibilità di confrontarsi con un campionato nuovo che potrebbe rappresentare una bella sfida per la sua carriera.