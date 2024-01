Lazio, ripresa post Napoli ancora senza Patric e Zaccagni. Mercato: il Sunderland fa muro per Clarke

Subito al lavoro a Formello. La Lazio si è ritrovata stamattina come da programma dopo il pareggio col Napoli. I biancocelesti non sono riusciti a sfruttare le assenze e l'atteggiamento remissivo dei campani. All'Olimpico non si è andati oltre lo 0-0, ma nello spogliatoio del club capitolino il bicchiere era mezzo pieno per tutti, come dichiarato da Luis Alberto dopo il triplice fischio: «Ai ragazzi nello spogliatoio ho detto: “Così si deve giocare sempre”. Sono convinto che se si gioca così si vince 9 volte su 10».

Lazio, ripresa ancora senza Zaccagni e Patric

Lo spagnolo stamattina è stato protagonista del classico lavoro di scarico che come al solito ha coinvolto tutti i titolari del match del giorno precedente. Tutti tranne Provedel, che comunque si è allenato con i preparatori dei portieri. Per tutti gli altri lavoro tecnico e atletico, compresi i Primavera Ruggeri e Sana Fernandes. Ancora niente gruppo invece per Patric e Zaccagni.

L'esterno sta accelerando i tempi e spera di farcela per il match di Bergamo. Il centrale invece è ancora più a rischio a causa di un fastidio problema alla spalla destra per il quale è ai box dal match col Lecce. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori novità.

Calciomercato live, news oggi: la Lazio pensa a Jack Clarke, la Roma attende Angelino. Il Milan ci prova per Demiral

Mercato: assalto al talento del Sunderland, Clarke

Da giorni la società continua a ripetere che al massimo in questo mercato verranno colte opportunità importanti per prendere un giovane da crescere in casa stile Mandas. A tal proposito c'è stato un tentativo per Cambiaghi con l'Atalanta (8,5 milioni, rispedito al mittente) e l'ultimo a sorpresa è stato sferrato per un giocatore della Championship. A rubare l'attenzione della Lazio infatti è stato Jack Clarke, prodotto del vivaio del Leeds ed esterno sinistro del Sunderland classe 2000 già a 13 gol quest'anno nella seconda serie inglese.

Dribbling continui, grande padronanza tecnica e destro insidioso col quale si rivela anche un ottimo rigorista (ne ha segnati 5 in stagione). I Black Cats per ora non mollano la presa e hanno rifiutato la prima offerta da 16 milioni. L'obiettivo è incassarne almeno 25, anche perché il Tottenham detiene il 25% sulla futura rivendita del ragazzo. La Lazio medita sul da farsi e valuta anche altri giovani gioiellini, ma la fine del mercato si avvicina.