Celtic-Lazio, le probabili formazioni: Kamada verso il rientro. Dubbi in attacco, Immobile gioca, Pedro spera

Si avvicina una sfida determinante per la Lazio. Dopo il ko contro il Milan, la squadra di Sarri domani sera contro il Celtic sarà chiamata al riscatto per dare un segnale importante nel gruppo E di Champions League. Il pareggio in extremis contro l’Atletico Madrid ha dato di sicuro una spinta importante per il modo in cui è arrivato, ma adesso bisognerà dargli seguito con un risultato positivo in trasferta, dove una vittoria nell'Europa che conta manca addirittura dal 16 settembre 2003 in casa del Besiktas (0-2). Un digiuno di venti anni da interrompere al più presto.

Lazio in campo per la rifinitura anti Celtic: Sarri ragiona su Luis Alberto e il resto delle scelte

Le probabili scelte di Sarri in ottica Celtic

Per farlo ci sarà bisogno della miglior Lazio possibile, o almeno questo è il pensiero di Sarri confermato dalle prove tattiche di stamattina a Formello. Il bomber di coppa Provedel sarà ovviamente tra i pali. In difesa Marusic agirà ancora a destra, mentre Pellegrini ci spera a sinistra nel testa a testa con Hysaj. In mezzo Patric insidia invece Casale per una maglia accanto a Romagnoli. A centrocampo alla fine Luis Alberto potrebbe giocare ancora dal 1’. In tal caso Vecino tornerebbe in cabina di regia come contro l’Atletico Madrid con Kamada mezzala destra. Davanti Felipe Anderson e Immobile dovrebbero essere confermati, mentre Pedro freme per una chance su Zaccagni. Rodgers invece non avrà a disposizione cinque calciatori tra infortuni e squalifiche.

Probabili formazioni:

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma. All.: Rodgers.

Indisponibili: Carter-Vickers, Welsh, Abada.

Diffidati: -

Squalificati: Lagerbielke, Holm.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: -

Squalificati: -