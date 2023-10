Lazio, ora è ufficiale: Luis Alberto ha rinnovato fino al 2027. Lo spagnolo in dubbio per il Celtic

D’altronde Luis Alberto lo aveva ribadito nel post gara contro il Milan: «Mi sento bene, mi sento al centro del progetto. Il mister ha fiducia in me. Io devo continuare così – le sue parole a Dazn – e aiutare tutti i compagni a fare i punti che ci servono per riportare la Lazio dove merita». Ora è arrivata la conferma dell’amore tra il Mago e la Lazio, visto che il club ha annunciato ufficialmente tramite i propri canali che il calciatore spagnolo ha prolungato il suo contratto con i biancocelesti.

Celtic-Lazio, Sarri indeciso sul turnover per la sfida di Champions League

Ufficiale il rinnovo di Luis Alberto

«La S.S. Lazio – si legge – comunica che il calciatore Luis Alberto Romero Alconchel ha prolungato il contratto che lo lega alla Società biancoceleste per i prossimi quattro anni». Ora non ci sono più dubbi sulla permanenza del numero 10, che tra l'altro avrà anche un'ulteriore opzione di rinnovo. Oggi pomeriggio il Mago si è allenato regolarmente col resto dei compagni a Formello con una seduta inizialmente divisa tra i titolari col Milan e le riserve, con il gruppo che poi è stato riunito per le classiche prove tattiche dell'antivigilia della sfida col Celtic.

Lazio, la ripresa tattica a Formello

Contro il Celtic qualche cambio ci sarà, ma guai a parlare di turnover per Sarri. Tra i pali ci sarà il solito Provedel. In difesa il posto più a rischio è quello di Hysaj a sinistra, con Pellegrini che scalpita per una chance. Marusic, Casale e Romagnoli invece sembrano destinati a un’altra maglia da titolare. A centrocampo risiedono i dubbi principali. Sarri dovrà decidere se spremere ancora Luis Alberto o se farlo rifiatare. In tal caso potrebbe essere sostituito da Vecino con Cataldi e Kamada pronti a completare la linea mediana, ma è difficile al momento pensare a una Lazio senza lo spagnolo visto che non è mai uscito dal campo finora.

Davanti invece il tecnico pensa ancora al terzetto titolare con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, anche se Pedro sta dando segnali di crescita e potrebbe sperare in un’occasione. Spunti in più sulla probabile formazione ci saranno sicuramente nella rifinitura di domattina prevista alle 10:30. Poi la squadra partirà alle 15 per raggiungere il Celtic Park dove alle 19 Sarri e un tesserato parleranno in conferenza stampa.