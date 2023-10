Lazio in campo per la rifinitura anti Celtic: Sarri ragiona su Luis Alberto e il resto delle scelte

Tempo di rifinitura a Formello per la Lazio. I biancocelesti stamattina si sono ritrovati nel centro sportivo per l’allenamento di viglia del match Uefa con i classici 15 minuti aperti ai media. Col Celtic ci sarà tanto in ballo per la squadra di Sarri e quest’ultimo, come emerso dal campo, potrà contare su tutto il gruppo a disposizione. Riscaldamento tecnico, attivazione atletica e rapidità, dopodiché spazio alle prove tattiche. Questo il programma mattutino dei biancocelesti prima della partenza alle 15 per Glasgow e la conferenza stampa di Sarri e un calciatore alle 19 direttamente dal Celtic Park.

Lazio, le probabili scelte di Sarri

Al momento il tecnico sta valutando quale sia la miglior formazione considerando l’importanza della sfida e il calendario fitto di impegni che domenica vedrà l'Atalanta ospite all’Olimpico. Tra i pali del 4-3-3 il Comandante partirà come sempre da Provedel. Dinanzi a sé, il portiere numero 94 dovrebbe avere ancora Marusic sull’out destro, mentre a sinistra Pellegrini spinge per un’occasione al posto di Hysaj. In mezzo Casale e Romagnoli procedono verso un’altra maglia da titolari, ma Patric proverà comunque a far cambiare idea a Sarri.

Centrocampo legato a Luis Alberto: ecco le idee del Comandante

A centrocampo tutto ruota attorno a. Se il Mago giocherà ancora probabilmente si vedrà assieme a(regista) e. Se invece Sarri deciderà di farlo rifiatare, allora l’uruguaiano potrebbe spostarsi a sinistra cona quel punto schierato in cabina di regia. Davanti difficilmente non si vedrà il classico tridente con, ma nonostante ciò,cercherà lo stesso di cambiare le carte in tavola dopo il buon subentro dicon tanto di gol annullato.