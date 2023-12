Salernitana-Milan: le probabili formazioni, orario e dove vederla

Il 2023 del Milan finisce in agrodolce per l'eliminazione dalla Champions, anche se l'approdo in Europa League rende l'accaduto meno amaro. La vittoria sul Newcastle ha addolcito la pillola per i tifosi rossoneri, che a febbraio dovranno sostenere la squadra contro il Rennes. Intanto, prima di quell'appuntamento ce ne sono altri due da onorare prima della fine dell'anno, con Leao e compagni che scendono in campo domani sera alle 20.45 per Milan-Salernitana.

Milan, infortunio Pobega: i tempi di recupero dopo l'intervento in Finlandia