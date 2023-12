Milan, infortunio Pobega: i tempi di recupero dopo l'intervento in Finlandia

Pioli sapeva di dover rinunciare a lui a causa dell'infortunio, ma non si aspettava di perdere Tommaso Pobega per così tanto tempo. Come riporta il Milan, il centrocampista si è sottoposto a un intevento dopo lo stop muscolare rimediato nel fine settimana. Domenica è andata in scena la sedicesima giornata di Serie A contro il Monza, finita 3-0 per i rossoneri, in cui il tecnico ex Lazio ha dovuto rinunciare al numero 32 oltre che a Okafor, anche lui fermato da un problema fisico.

Milan, Pobega si opera: i tempi di recupero

Per ridurre l'infortunio di Pobega, il giocatore è stato operato in Finlandia dove si è sottoposto alla riparazione del tendine del retto femorale sinistro. Un problema fisico non da poco che, infatti, lo terrà fuori per diverso tempo. I tempi di recupero del giocatore sono molto lunghi e il suo ritorno è previsto tra quattro mesi.

Quindi i tifosi del Milan dovranno aspettare fine aprile, con il tirestino che potrebbe saltare 17 partite.