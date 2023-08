Ryder Cup, prende forma il Team Europe. Hovland si qualifica e promette: «A Roma ci divertiremo»

È Viktor Hovland il terzo componente certo della squadra europea di Ryder Cup, dopo Rory McIlroy e Jon Rahm. Il norvegese ha appena vinto il BMW Championship, facendo registrare il record del campo (61, -9) all’Olympia Fields, in Illinois, nell’ultimo giro e battendo, con -17, il numero uno mondiale Scottie Scheffler e il probabile compagno di squadra Matt Fitzpatrick, secondi a -15. Con questa vittoria, la quinta sul Pga Tour, Hovland sale al secondo posto nella classifica Fedex (il ranking stagionale del tour americano) e si conferma al quinto posto in quello mondiale. Di buon auspicio la battuta a caldo dopo l’abbraccio di McIllroy: «A Roma ci divertiremo».

Ora sono ancora 3 i posti disponibili derivanti dalle qualifiche per la sfida del Marco Simone (29 settembre-1ottobre).

Il termine ultimo è l’Omega Masters di Crans che si concluderà domenica 3 settembre. Il giorno dopo, alle ore 16, il capitano Luke Donald comunicherà i nomi delle sue 6 wild card. Praticamente certi, Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick e Tommy Fleetwood; altamente probabili, Adrian Meronk (vincitore dell’ultimo Open d’Italia), Yannik Paul e Sepp Straka.

Diverso il discorso per la squadra americana: sono già 6 i nomi certi, sulla base del ranking mondiale: Scottie Scheffler (1°), Patrick Cantlay (4°), Xander Schauffele (6°), Max Homa (7°) Brian Harman (vincitore dell’Open Championship, 9°) e Windham Clark (11°). Per gli ultimi tre si tratterà del debutto in Ryder. I giochi si concluderanno con il Tour Championship di Atlanta, atto conclusivo della Fedex Cup, in programma dal 24 al 27 agosto. A quel punto il capitano Zac Johnson comunicherà le sue sei scelte.