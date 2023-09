Junior Ryder Cup, trionfa l'Europa. Fiorellini: «Sono orgogliosa»

L'Europa batte gli Stati Uniti e vince la dodicesima edizione della Junior Ryder Cup, la sfida a livello Under 18 tra squadre di dodici giocatori, sei ragazzi e sei ragazze che si è svolta dal 26 al 28 settembre sui green del Golf Nazionale di Sutri e del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. In quello che è stato un vero e proprio antipasto di quanto si vedrà da venerdì, l'Europa guidata dallo scozzese Stephen Gallacher si è imposta sugli Stati Uniti con il punteggio di 20.5 a 9.5, centrando la quarta affermazione contro le 7 americane (e un pareggio). Successo che profuma di azzurro grazie alla presenza di Giovanni Daniele Binaghi e Francesca Fiorellini, che hanno ricevuto una wild card da parte del capitano europeo.

In passato sono stati protagonisti della Junior Ryder Cup campioni come Scottie Scheffler (attuale numero 1 del golf mondiale maschile), Jordan Spieth, Justin Thomas, Tony Finau, Lexi Thompson e Rose Zhang e gli europei Rory McIlroy, Nicolas Colsaerts, Suzann Pettersen, Emily Pedersen e Carlota Ciganda.

Team Europe win the Junior Ryder Cup 🏆 #JrRyderCup pic.twitter.com/A6T3qBIgyM — Junior Ryder Cup (@JuniorRyderCup) September 28, 2023

«Sono felicissima, l'Europa non vinceva da tanti anni, anche il capitano Stephen Gallacher ci ha motivati sin dall'inizio -ha detto Fiorellini- Ho lavorato tantissimo per essere selezionata in questo team, sono orgogliosa di poter rappresentare l'Europa.

I campi sono incredibili, il primo aveva condizioni ottime e green molto veloci. Il secondo ovviamente essendo il campo della Ryder era super difficile, con un rough alto. Se vai fuori devi fare lay up, e soprattutto per noi donne è molto difficile».