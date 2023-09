Ryder Cup, l'Europa continua a dominare: Usa in difficoltà, Donald allunga

Dov’è lo squadrone americano? Qui, al Marco Simone, non ce n’è traccia. Anche la seconda mattinta della Ryder Cup è stata all’insegna del golf europeo. Altri 3 match vinti, uno addirittura con una superiorità che non trova riscontri a questi livelli, ci riferiamo a quello dominato dai due ragazzi terribili Viktor Hovland e Ludvig Aberg contro il numero 1 del mondo Scottie Scheffler e il vincitore di 5 major Brooks Koepka: finita 9&7, cioè 9 buche vinte con 7 buche da giocare. Il punteggio ora è di 9,5 a 2,5. Da non credere.

Se la strada per gli americani era in salita prima, ora è difficile pure ipotizzare non solo una rimonta, ma, perlomeno, una resa dignitosa.

E regge fino a un certo punto la rivelazione del capitano Johnson che nella serata di venerdì a parlato di un misterioso virus che avrebbe compito la sua squadra. La realtà è che i giocatori europei, che ora sono a 5 match dalla vittoria con 16 ancora da giocare, sono apparsi più determinati, più motivati, più mentalmente presenti. Negli altri 3 foursome (i giocatori della coppia giocano si alternano nei colpi), vittorie per 2&1 della coppia McIlroy-Fleetwod su Thomas-Spieth e di Rahm-Hatton su Schauffele-Cantlay.

Un monumento andrebbe fatto alla coppia Homa-Harman che battendo per 4&2 Lowry e Straka è riuscita a portare l’unica vittoria (su 12 match giocati) alla squadra americana. L’Europa invece ha finora premiato tutte le scelte del capitano Luke Donald e, soprattutto, ha trovato in Rahm (3 vittorie su 3 e colpi da antologia) un infaticabile trascinatore. Ora si torna in campo con la formula fourballs (ognuno gioca la sua buca e si sceglie il risultato migliore della coppia). Alle 12:25 Hovland-Aberg/Burns-Morikawa, alle 12:40 Fleetwood-Hojgaard/Homa-Harman, alle 12:55 Rose-MacIntyre/Thomas-Spieth, alle 13:10 Fitzpatrick-McIlroy/Cantlay-Clark