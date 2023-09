Europei, ecco la gara maschile su strada: Ganna guida l'Italia

L’Italia di Filippo Ganna punta forte al campionato europeo per risollevare una stagione nella quale sono arrivati tanti piazzamenti importanti, ma è mancata, fino ad oggi, la vittoria di prestigio. Proprio il corridore piemontese sarà il leader della nazionale che domani affronterà la prova in linea del campionato europeo di Drenthe, nei Paesi Bassi. 200 km da affrontare, con partenza alle ore 12 da Assen e arrivo in vetta al Col du Vam, salita breve ed esplosiva: in totale, i corridori dovranno affrontare per sette volte questa salita.

Ciclismo, al via gli Europei su strada di Drenthe: il programma completo

Alla vigilia dell’europeo è stata fatta una scelta molto importante in casa azzurra: Filippo Ganna non avrebbe corso la gara a cronometro per concentrarsi esclusivamente nella prova in linea.

Mai come quest’anno il corridore piemontese ha dimostrato di essere un uomo da battere anche in questo tipo di gare: il piazzamento migliore degli italiani nelle classiche lo ha ottenuto proprio lui, conquistando la seconda posizione alla Milano-Sanremo. Filippo è stato il migliore dei nostri anche alla Parigi-Roubaix, dove ha ottenuto la sesta piazza: sono tutti risultati che ci fanno capire che un giorno il corridore della Ineos-Grenadiers può davvero provare a vincere una grande classica, e forse il campionato europeo può essere il giusto trampolino di lancio per iniziare a costruirsi una carriera anche da uomo da corse di un giorno, oltre a quella di cronoman: ai mondiali di Glasgow ha dovuto chinare il capo solo davanti a uno stratosferico Remco Evenepoel nella prova contro il tempo.

🤯 How close was that?!@GannaFilippo takes a spectacular second in the sprint, after joining the breakaway with over 20 kilometres to go 🙌



📸 Sprint Cycling Agency pic.twitter.com/3P6SHS2UgE — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 17, 2023

La nazionale azzurra sarà tutta a supporto di Ganna: al via ci saranno Matteo Trentin, Elia Viviani, Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Luca Mozzato e Andrea Pasqualon. “E’ una gara di 200 chilometri, per cui ci aspettiamo una corsa molto movimentata fin dal primo chilometro. La squadra sta bene, i ragazzi sono tutti convinti di poter fare una grande gara.” - ha affermato il commissario tecnico Daniele Bennati - “In base alla situazione di corsa imposteremo la tattica migliore. Abbiamo uomini di esperienza, in grado di leggere la situazione e realizzare le scelte più adeguate. Sicuramente eviteremo di farci sorprendere da azioni che io mi attendo anche da lontano.” Qualora Ganna dovesse riuscire nell’impresa sarebbe il successore di Sonny Colbrelli, vincitore della rassegna continentale nel 2021.

La gara sarà anticipata al mattino dalla prova degli Juniores. Quest’oggi, nel frattempo, si è svolta la gara femminile con la vittoria dell’olandese Mischa Bredewold. Migliore delle nostre è stata Silvia Persico, che ha chiuso in quinta posizione.