Vingegaard, caduta al Giro dei Paesi Baschi: trasportato in ambulanza. Coinvolti anche Evenepoel e Roglic

Una terribile caduta sconvolge il Giro dei Paesi Baschi 2024. Nel corso della quarta tappa della Itzulia Basque Country, la Etxarri Aranatz - Legutio (157.5 km), lungo una discesa a circa 36 km dal traguardo, sono finiti a terra tutti i principali protagonisti della corsa iberica. La vittima più illustre è Jonas Vingegaard: il corridore danese, vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France, è rimasto a terra nella canalina di scolo dell'acqua presente a bordo strada.

The crash started right at the front of the peloton with Remco and the Lidl rider touching wheels. But the crash was imminent imo, they entered too fast in that tricky corner. #Itzulia2024pic.twitter.com/RNyC28yoJk — Mihai Simion (@faustocoppi60) April 4, 2024

Cosa è successo

Il gruppo stava affrontando una discesa ad andatura sostenuta, ma la strada era molto larga e non sembrava che potesse innescarsi una caduta tanto grave. In una curva, dopo il gran premio della montagna di Olaeta, sono finiti a terra uno dopo l'altro 12 corridori. Insieme a Jonas Vingegaard, altre due vittime illustri sonon stati Primoz Roglic, vincitore del Giro d'Italia 2023, e Remco Evenepoel, trionfatore alla Vuelta a Espana e campione del mondo in linea nel 2022.

Le immagini più brutte hanno coinvolto Jonas Vingegaard: vincitore della Tirreno-Adriatico, il danese del team Visma - Lease a Bike è andato in Spagna per preparare l'assalto al prossimo Tour de France. Il corridore è stato portato via in barella, in una scena che ha ricordato molto quella che ha visto protagonista il suo compagno di squadra Wout van Aert pochi giorni prima del Giro delle Fiandre, alla Dwars door Vlaanderen.

La gara è stata neutralizzata per diversi minuti: Primoz Roglic è risalito in macchina, ma davanti alle telecamere ha fatto un segnale di ok con le mani, a voler segnalare che le sue condizioni di salute non sono pessime.

Per Remco Evenepoel si sospetta la frattura della clavicola, mentre per Jonas Vingegaard, il due volte vincitore del Tour de France, il Giro dei paesi Baschi è terminato su una barella.